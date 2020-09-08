مفاجأة سارة.. أول دولة في العالم تحصل على لقاح لكورونا (تفاصيل)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت وزارة الصحة الروسية، بيانا، أعلنت فيه إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى التداول العام، وذلك بعد إجراء "الاختبارات الضرورية".

وقالت الوزارة في بيانها، إن الدفعة الأولى من اللقاح "الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام".

وأشارت الوزارة في البيان الذي نشرته "روسيا اليوم"، إلى أنه سيتم توريد الدفعات الأولى إلى بعض المناطق الروسية.

يأتي هذا في الوقت الذي تسابق دول العالم الزمن لطرح لقاح لفيروس كورونا، الذي يهدد اقتصاديات كل دول العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي تسابق دول العالم الزمن لطرح لقاح لفيروس كورونا، الذي يهدد اقتصاديات كل دول العالم، بينما  قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تعرف بالتحديد موعد ظهور لقاح فعال إلى النور، لافتة إلى أنه قد يكون منتصف العام المقبل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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