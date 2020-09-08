جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
حسم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان لا يفكر في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة هذا الصيف وينوي الاستمرار في النادي.

وكشفت الصحيفة عن وجود نيه لدى جريزمان في الاستمرار مع البارسا والقتال على حجز مكانه الأساسي في تشكيل الفريق خاصة مع اقتراب رحيل لويس سواريز عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكالمة رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة لجريزمان والتي أكد له أنه باقي في الفريق وسيعتمد عليه بشكل أساسي جعلته يتحمس أكتر للاستمرار مع النادي والقتال على مكانه حتى نهاية عقده.

وينتهي عقد أنطوان جريزمان مع نادي برشلونة بشكل رسمي في نهاية عام 2024 المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: "خدوا بالكوا هيبقى في غلاسة الأيام الجاية" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة.. أول دولة في العالم تحصل على لقاح لكورونا (تفاصيل)

منذ أقل من ساعة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:52 م

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

01:45 ص

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟