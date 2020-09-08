مارتينيز يبدأ التحرك.. اللاعب يضغط على إنتر ميلان وبرشلونة يترقب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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جددت إدارة نادي برشلونة الإسباني مفاوضاتها لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي إنتر ميلان، وذلك بعد أيام من الجدل الذي أثير حول رحيل أسطورة الفريق الكتالوني ليونيل ميسي.

وكان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قد طالب بسرعة التعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل لويس سواريز بنسبة كبيرة إلى يوفنتوس.

ويسعى البرسا للتعاقد مع مارتينيز مقابل دفع 65 مليون يورو كحد أقصى لإنتر، إلى جانب تضمين لاعب في الصفقة.

فيما يشترط مسؤولي نادي إنتر الحصول على مبلغ 85 مليون يورو كحد أدني، خاصة أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو.

ومن المقرر أن تعقد إدارة إنتر ميلان اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة مع وكلاء لاوتارو، لمحاولة الوصول إلى حل في مفاوضات رحيل اللاعب إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويخطط وكلاء لاوتارو مارتينيز إلى استغلال رغبة اللاعب في الرحيل إلى الفريق الكتالوني، للاقناع مسؤولي الإنتر بالموافقة على رحيل اللاعب والوصول إلى اتفاق مالي.

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