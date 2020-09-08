بنود مغرية في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

شمل عقد رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز الجديد ولاعب نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق، العديد من البنود المغرية، خلال المواسم القادمة.





وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي، ضم صبحي من صفوف هيديرسفيلد، بعد أن أنهى إعارته مع الأهلي، في صفقة تكلفت بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني.





وحسب مصدر مطلع، فإن عقد بيراميدز اشتمل على مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه مصري، إذا قاد النادي لتحقيق لقب محلي أو أفريقي.





كما احتوى العقد على حصول اللاعب على نسبة من عقده بشكل كامل، بغض النظر عن نسبة المشاركة في المباريات.





وتشير العديد من التكهنات، أن عقد بيراميدز تم تعديل مدته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مع زيادة طفيفة في راتبه السنوي.



