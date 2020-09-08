إسعاد يونس تشارك جمهورها بكواليس حلقتها مع أحمد حلمي









يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولة الفيلم "منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب.

كما شارك ‏ في الفيلم عبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي .

حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، كما شاركها الجمهور على نطاق واسع.يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة"

نشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت في الصورة برفقة أحمد حلمي، من كواليس برنامجها "صاحبة السعادة".