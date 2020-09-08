ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على حرس الحدود

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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حقق النادي الأهلي انتصارا صعبا على حساب حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق 8 نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :-
1- الأهلي 68 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 44 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
8- مصر المقاصة 30 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- الجونة 28 نقطة.
12- وادي دجلة 27 نقطة.
13- حرس الحدود 26 نقطة.
14- طلائع الجيش 26 نقطة.
15- أسوان 25 نقطة.
16- المصري 22 نقطة.
17- إف سي مصر 18 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
يذكر أن نادي الزمالك سوف يُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية بطولة الدوري المصري بعد انسحابه من مباراة الأهلي في القمة بالدور الأول.

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