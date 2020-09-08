ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على حرس الحدود

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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قاد وليد سليمان النادي الأهلي لتحقيق الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل سليمان هدف الأهلي الأول بعد تمريرة رائعة من جونيور اجايي، وعزز محمد مجدي افشة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 94 قبل نهاية المباراة.

ورفع وليد سليمان رصيده إلى 8 أهداف في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري، ويأتي جدول الهدافين كالتالي :-

1- عبد الله السعيد 16 هدف.
2-محمد شريف 9 أهداف.
3- وليد سليمان 8 أهداف.
4- سيف الدين الجزيري 8 أهداف.
5- مصطفى محمد 7 أهداف.
6- والتير بواليا 7 أهداف.
7- أحمد سيد زيزو 6 أهداف.
8- حسام حسن 6 أهداف.
9- مروان حمدي 6 أهداف.
10- فادي فريد 6 أهداف.

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