تعرف على حقيقة تخفيض سعر التصالح بمخالفات البناء في حي السلام

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:05 ص
محمد عبدالهادي
محمد عبدالهادي
إسماعيل منطاوي
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نفى المهندس محمد عبدالهادي، رئيس حي السلام أول، ما يتم تداوله بشأن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالحي، لافتًا إلى أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لم يصدر قرار بذلك.

وأضاف رئيس حي السلام أول، في تصريحات صحفية إلى بوابة الفجر، أن تخفيض الأسعار ما زالت حتى الآن مقترح، وحال صدور قرار رسمي بذلك سيتم العمل به تيسيرا على المواطنين.

وفي وقت سابق، كشف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن أن المحافظة بصدد الإعلان عن تخفيضات فى قيمة مخالفات البناء تصل إلى 90% أو أكثر، وتابع: "قانون التصالح هدية للمواطنين يتيح لهم تقنين أوضاعهم،وفيه تخفيضات كويسة جدًا يمكن أن تصل إلى 40% أو أكثر جارى العمل عليها".

وأضاف "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن محافظ القاهرة سوف يعتمد غدًا التخفيضات لكل أحياء القاهرة وسيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن القاهرة مقسمة إلى 4 مناطق كل منطقة بها لجنة لتقييم المخالفات راعت البعد الاجتماعى والطابع الشعبى مثل منطقة المرج وعين شمس والمطرية فى تحديد قيمة المخالفة، على خلاف الأحياء الراقية.

وأكد نائب المحافظ، أن تخفيض قيمة المخالفة يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن المصرى، وتقنين أوضاع المخالفين ومن أجل "فتح صفحة جديدة"، مع كل من خالف.

هذا وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن تشريع التصالح مع مخالفات البناء قُدم من الحكومة، وتم مناقشته من قبل البرلمان، وتم تعديله بما هو في صالح المواطن، وبعدها تم تطبيقه.

وأضاف "السجيني"، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء تم تسويقه في البداية بصورة سيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تطبق القرارات التي أخرجتها لجنة الإدارة المحلية منذ 3 أسابيع بشأن المخالفات.

وأوضح، أن التشريعات مثل تشريع مخالفات البناء تشريعات إصلاحية، وتتعامل مع موروث على مدار 50 عامًا ويشارك في المسئولية كل الحكوماات السابقة بترهلهم، والمواطن غير مشارك فيها، معلقًا: "الشعوب أثيرة الأنظمة، المواطن مفعول به وليس فاعل".

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مخالفات البناء تخفيضات التصالح بوابة الفجر القاهرة الفجر

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