أبرزهم سحر نصر.. نجوم السياسة في عرض "سيد درويش"





ويقوم ببطولة المسرحية النجوم لقاء سويدان، وميدو عادل، وسيد جبر، ومن تأليف السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.

يواصل عدد كبير من نجوم الفن والسياسة حضور العرض المسرحي "سيد درويش" بمسرح البالون وذلك بعد ردود الأفعال الواسعة للعرض.حيث حضر مساء اليوم دكتور سحر نصر سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وأمل مبدٌا رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية والكاتبة حنان البهي ودكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات.ويرفع الستار عن العرض من التاسعة مساءً على مسرح البالون مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي وحضور الجماهير.