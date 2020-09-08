أبرزهم سحر نصر.. نجوم السياسة في عرض "سيد درويش"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

يواصل عدد كبير من نجوم الفن والسياسة حضور العرض المسرحي "سيد درويش" بمسرح البالون وذلك بعد ردود الأفعال الواسعة للعرض.

حيث حضر مساء اليوم دكتور سحر نصر سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وأمل مبدٌا رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية والكاتبة حنان البهي ودكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات.

ويرفع الستار عن العرض من التاسعة مساءً على مسرح البالون مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي وحضور الجماهير.  

ويقوم ببطولة المسرحية النجوم لقاء سويدان، وميدو عادل، وسيد جبر، ومن تأليف السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.

أخبار تهمك

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة.. أول دولة في العالم تحصل على لقاح لكورونا (تفاصيل)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:52 م

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

01:45 ص

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟