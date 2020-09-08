بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بنجاح إدارة النادي في الإعلان عن التعاقد مع رمضان صبحي لمدة 5 مواسم، بعد إتمام الاتفاق مع إدارة نادي هدرسفيلد الانجليزي.

وأوضح سعيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، أن بيراميدز قادر على حصد لقب الدوري المصري وكأس مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: " التعاقد مع رمضان صبحي بالتأكيد على ميزة كبري لنادي بيراميدز، وسيعطي الفريق قوة جديدة، خاصة وأن إمكانيات اللاعب الفنية مميزة للغاية".

وأشار إلى أن التقارير التي نشرت غضب لاعبي الفريق من قيمة عقد رمضان صبحي أمور عارية تماما من الصحة، موضحا أن النادي ملتزم مع كل لاعبيه، نافيا وجود أي مشاكل بالفريق.

وفي رسالة واضحة للأهلي والزمال قال: "بيراميدز قادر على المنافسة على كل  البطولات خلال منافسات الموسم المقبل، وبالأخص بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والدوري المصري الممتاز".

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