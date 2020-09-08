باريس سان جيرمان يكشف كواليس عرضه لميسي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي عن كواليس اهتمام الفريق الفرنسي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عندما أعلن البرغوث الأرجنتيني عن نيته في الرحيل عن البرسا منذ أيام قليلة.

وأفادت شبكة تيلفوت الفرنسية بأن ميسي كان قد أرسل لبرشلونة خطاب رسمي يطلب فيه السماح له بالرحيل عن النادي وفسخ عقده من طرف واحد لكن النادي الكتالوني رفض الأمر بشكل قاطع وأكد نيته في استمرار البرغوث الأرجنتيني مع الفريق في الموسم المقبل وإلا دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن ميسي أعلن بقاؤه في برشلونة في الموسم المقبل بعد وصول المفاوضات بينه وبين النادي إلى طريق مسدود بشأن إمكانية رحيله في الموسم المقبل.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها شبكة تيلفوت الفرنسية: "عندما تفكر اليوم في الوضع المالي يكون الأمر معقدًا".

وأضاف: "عندما يتم إخبارنا أن ميسي يريد الرحيل فإننا نشعر بالإغراء وتبدأ في السؤال هل سيكون الأمر ممكنا؟ إنهم لاعبون خارج أي نقاش".

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً: "إنها كرة القدم. في النهاية، الجميع يجلس على طاولة المفاوضات والجميع يعرف كل شيء واللعبة تمضي قدمًا".

أخبار تهمك

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

منذ ساعتين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

منذ أقل من ساعتين

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب: "خدوا بالكوا هيبقى في غلاسة الأيام الجاية" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:52 م

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

01:45 ص

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

01:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟