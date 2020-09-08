باريس سان جيرمان يكشف كواليس عرضه لميسي

كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي عن كواليس اهتمام الفريق الفرنسي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عندما أعلن البرغوث الأرجنتيني عن نيته في الرحيل عن البرسا منذ أيام قليلة.





وأفادت شبكة تيلفوت الفرنسية بأن ميسي كان قد أرسل لبرشلونة خطاب رسمي يطلب فيه السماح له بالرحيل عن النادي وفسخ عقده من طرف واحد لكن النادي الكتالوني رفض الأمر بشكل قاطع وأكد نيته في استمرار البرغوث الأرجنتيني مع الفريق في الموسم المقبل وإلا دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.





وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن ميسي أعلن بقاؤه في برشلونة في الموسم المقبل بعد وصول المفاوضات بينه وبين النادي إلى طريق مسدود بشأن إمكانية رحيله في الموسم المقبل.





وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها شبكة تيلفوت الفرنسية: "عندما تفكر اليوم في الوضع المالي يكون الأمر معقدًا".





وأضاف: "عندما يتم إخبارنا أن ميسي يريد الرحيل فإننا نشعر بالإغراء وتبدأ في السؤال هل سيكون الأمر ممكنا؟ إنهم لاعبون خارج أي نقاش".





واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً: "إنها كرة القدم. في النهاية، الجميع يجلس على طاولة المفاوضات والجميع يعرف كل شيء واللعبة تمضي قدمًا".



