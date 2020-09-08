شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الأحمر في الساعات القليلة الماضية.

وأكد شوبير أن كهربا يتعرض إلى حملة ممنهجه ضده لمحاربته أثناء تواجده داخل الأهلي مشيرا إلى أن هناك شكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "كهربا يتعرض إلى حملة قوية وممنهجه والدليل على ذلك الفيديوهات التي نشرت له منذ أيام".

وأضاف: "كهربا أخطأ خطأ جسيم بالمشكلة الأخيرة التي افتعلها في مران الأهلي ولكنه نال عقابه وتم تغريمه بمبلغ مليون جنية بسبب ما فعله".

وتابع: "يجب أن تتريث إدارة النادي الأهلي في اتخاذ القرار وتنتبه إلى الحملة الممنهجه التي تتم ضد اللاعب ولا يوجد أي تحقيق معه بشأن الفيديوهات المنتشرة له".

واختتم شوبير حديثه قائلا: "الأرجح حتى الآن هو غياب كهربا عن مباراة الأهلي والإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري ولن يلعب الا إذا سمحت ظروف الفريق بتواجده".

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