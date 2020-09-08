"البيئة" تكشف تفاصيل مشروع تحويل المخلفات لطاقة (فيديو)

قال علي أبوسنة، مستشار وزير البيئة، إن الوزارة تعمل على تحويل المخلفات إلى طاقة، وهذا يعتبر من المشاريع الهامة التي تسعى الوزارة لدعمها خلال المرحلة المقبلة.



وتابع "أبوسنة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا في ديسمبر 2019 بتحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، في إطار تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع.



وتابع مستشار وزير البيئة، أن المشروع إنتاج الطاقة من المخالفات يشمل المخالفات الطبية، ومخالفات الصرف الصحي، وغازات المدافن الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ هذا المشروع، لافتَا إلى أن هذا المشروع من الممكن أن ينفذ في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي، ولديها مخالفات كبيرة مثل محافظات الدلتا بصفة عامة.







البيئة تكشف عن تفاصيل المشروع

هذا، وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى في اجتماع موسع مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالمنظومة الجديدة للمخلفات، بحضور ممثلي شركة "Green Tech Egypt" وقيادات الوزارتين.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، أن وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا لقانون المخلفات الجديد تعد هي الجهة المنظمة والمخططة لمنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، حيث تقوم المنظومة على ثلاث برامج وهي البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي، ويعد تحويل المخلفات إلى طاقة أحد محاور برنامج البنية التحتية المختص بالمحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية.



واستمع الوزيران إلى عرض الشركة حول مشروعها الذي تتطلع لتنفيذه بمصر لإنتاج الكهرباء من المخلفات، وما يمكن أن يقدمه المشروع لمصر في هذا المجال والتكنولوجيات المستخدمة.



وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتماشى المشروع مع المعايير البيئية والاجتماعية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الانبعاثات الناتجة عن عملية حرق المخلفات وتحويل الطاقة الحرارية إلى كهرباء، ونظم الرقابة والرصد بالمشروع لضمان السلامة البيئية.



وأوضحت الوزيرة أن المشروعات الهادفة لتحويل المخلفات إلى طاقة يتم عرضها على اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة البيئة وعضوية عدد من الوزارات بعد إقرار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة، والمعنية بوضع خارطة طريق لمصر لدخول مجال إنتاج الطاقة من المخلفات، وذلك لدراسة طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال.





