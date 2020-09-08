فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:39 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بصورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت فيفى قائلة " ‏يا مساء الفل بالساحل الشمالي ‏ ‏بحبك اوي ".


يذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولتها مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: "خدوا بالكوا هيبقى في غلاسة الأيام الجاية" (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ ساعة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

منذ أقل من ساعتين

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:52 م

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

01:45 ص

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

01:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟