على البحر.. نجلاء بدر تتألق في أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نجلاء، خلال الصور على البحر مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأحمر كت مكشوف الصدر ونضارة شمس وكان شعرها طويل منسدل".وعلقت بدر، على الصور قائلة: "آخر أيام الصيفية".يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "الفتوة" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني الماضي 2020، وتدور أحداثه في زمن غير معاصر حول الفتوات، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح.