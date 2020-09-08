كاتيا كعدي تدخل القفص الذهبي وتسحر الجمهور بجمالها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفلت الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان سابقاً الإعلامية كاتيا كعدي بزواجها منذ أيام دون أن تشارك جمهورها بأي صور من الحفل بسبب الأوضاع في لبنان والتفجير الذي حدث في مرفأ بيروت.

وتزوجت كاتيا كعدي مدنياً في منطقة بودروم بتركيا، وارتبطت بشريكها فارس دانيال؛ وبعد مرور فترة من انفجار بيروت، شاركت كاتيا الجمهور بمجموعة من الصور الخاصة بزفافها عبر إنستغرام.

وكتبت معلقة على الصور:”رغم الظروف السيئة الّتي نمرّ بها جميعاً، أحبّ أن أشارككم بصور يومي الكبير”. وارتدت العروس فستان زفاف ناعم من دون التطريزات واختارت التسريحة المنسدلة مع تاج الورد.

بعد زواجها رسمياً في تركيا أقامت العروس كاتيا كعدي وزوجها حفل زفاف في لبنان وتحديداً في منطقة بزعون، وارتدت فستاناً مطرزاً بأكمام طويلة، وتسريحة ذيل الحصان. ومن خلال الصور التي نشرتها على إنستغرام شكرت كاتيا كعدي كل من شاركها فرحتها وتمنى لها السعادة.

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