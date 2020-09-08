أول تعليق من أيمن المزين على عودته لتدريب نادي طنطا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

علق أيمن المزين على عودته مرة أخرى لتدريب نادي طنطا عقب رحيل أحمد سامي في الساعات القليلة الماضية عن تدريب الفريق.

وقال المزين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "لم يكن متوقع عودتي لنادي طنطا، لكن لم أستطع التأخر عن النادي بعد أول مكالمة بيني وبين رئيس النادي".

وتابع: "الجماهير طلبت عودتي لمعرفتي بجميع اللاعبين، مسؤوليتي تجاه النادي تجبرني على العودة".

وأضاف: "المباريات المقبلة لطنطا ستكون في غاية الصعوبة، وبكيت بعد مباراة الانتاج الحربي".

واختتم: "كان هناك تحفظات كبيرة قبل رحيلي ولكن تم حل الأمور واللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وجميع اللاعبين تواصلوا معي للاطمئنان علي".



أخبار تهمك

هل يتأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي.. تصريح مفاجئ من مجدي عبد الغني

منذ 33 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيراميدز يرد على رسالة تركي آل الشيخ بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

منذ 37 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

منذ أقل من نصف ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعة و نصف

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

01:04 ص

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

11:58 م

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟