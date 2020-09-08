أول تعليق من أيمن المزين على عودته لتدريب نادي طنطا





علق أيمن المزين على عودته مرة أخرى لتدريب نادي طنطا عقب رحيل أحمد سامي في الساعات القليلة الماضية عن تدريب الفريق.





وقال المزين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "لم يكن متوقع عودتي لنادي طنطا، لكن لم أستطع التأخر عن النادي بعد أول مكالمة بيني وبين رئيس النادي".





وتابع: "الجماهير طلبت عودتي لمعرفتي بجميع اللاعبين، مسؤوليتي تجاه النادي تجبرني على العودة".





وأضاف: "المباريات المقبلة لطنطا ستكون في غاية الصعوبة، وبكيت بعد مباراة الانتاج الحربي".





واختتم: "كان هناك تحفظات كبيرة قبل رحيلي ولكن تم حل الأمور واللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وجميع اللاعبين تواصلوا معي للاطمئنان علي".











