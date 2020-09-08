فرج عامر يكشف كواليس تعاقد سموحة مع أحمد سامي لتدريب الفريق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس تعاقد النادي السكندري مع أحمد سامي ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة المقبلة.

وأكد فرج عامر أن فريقه كان يعاني من سوء توفيق كبير مع حمادة صدقي المدير الفني السابق في الفترة الأخيرة.

وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش أن النتائج لم تكن مرضية لطموح سموحة مع حمادة صدقي ولكن تم رحيله في هدوء تام.

وأضاف عامر أن عقب رحيل حمادة صدقي كانت هناك أزمة في ايجاد البديل وتم التعاقد مع أحمد سامي عقب رحيله عن تدريب طنطا وليس اثناء تواجده مع ابناء السيد البدوي.

وتابع :" أقسم بالله لم افاوض أحمد سامي سوى عقب رحيله عن طنطا". 

وأردف رئيس سموحة أن مجدي عبدالعاطي كان قريب جدا من تدريب الفريق خاصة وانه مدرب مميز وطموح ولكن الأمور لم تتم.

واختتم فرج عامر حديثه مؤكدا أحمد سامي سيتولى الهمة الفنية لنادي سموحة لمدة موسم ونصف.

أخبار تهمك

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعة و 24 دقيقة

هل يتأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي.. تصريح مفاجئ من مجدي عبد الغني

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يرد على رسالة تركي آل الشيخ بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

منذ نصف ساعة

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

11:58 م

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

11:58 م

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

12:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟