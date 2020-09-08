صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن أولمبيك ليون الفرنسي يترقب وصول عرض رسمي في الأيام القليلة المقبلة لنجم الفريق الهولندي ممفيس ديباي من إدارة برشلونة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن مسئولي ليون يتطلعون للحصول على عرض من النادي الكتالوني تيلغ قيمته 30 مليون يورو لبيع نجم الفريق الهولندي ممفيس ديباي الذي يتبقى في عقده موسم واحد.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن النجم الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا تعافى مؤخرًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي كما أنه قاد ليون للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من قرار ليونيل ميسي بالاستمرار في برشلونة إلا أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا يضع ممفيس على رأس أولوياته.





ونقلت الصحيفة الفرنسية عن برنامج تيليفوت على قناة TF1 الفرنسية تصريحات جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون بأن روما الإيطالي يرغب أيضًا في التعاقد مع النجم الهولندي.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة برشلونة تحاول إغراء مسئولي ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي.





وألمحت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة ليون لا تضمن نجاح هذه الصفقة التبادلية لأسباب عديدة أبرزها طموحات أومتيتي ومدى ترحيبه بالعودة مجددًا إلى صفوف ليون بالإضافة إلى راتبه الضخم مع النادي الكتالوني.



