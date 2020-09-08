"الزراعة" تكشف عن حجم احتياج مصر من اللحوم الحمراء

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزارعة، إن مشروع القومي للبتلو، هدفه الحفاظ على الثروة الحيوانية، لأن ذبح حيوان وزنه50 كيلو بدلًا من تسمينه لوزن 400 كيلو أو أكثر، يعني خسارة 5 أضعاف القيمة المنتجة من نفس الرأس حال تسمينها.



وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للبتلو هذا العام، يزيد عن 9 آلاف، ولذلك فعلت وزارة الزراعة بروتوكول بين وزارة الزراعة والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



ولفت رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزارعة، إلى أن احتياج مصر من اللحوم الحمراء يقدر بـ 900 ألف طن، وإنتاجنا المحلي 470 ألف طن، ونستورد 430 ألف طن، وهذا الرقم يتقلص من خلال خطة وزارة الزراعة لتقلص واردتنا من الخارج.



وأضاف أن هناك ثبات في أسعار اللحوم هذا العام رغم أزمة كورونا، وهذا يرجع إلى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة، وحصر كامل للثروة الحيوانية في كافة المحافظات، ولذلك لا نستورد كيلو جرام واحد إلا في حالة الاحتياج، وهذا أدى لثبات الأسعار خلال المرحلة السابقة.



