"الزراعة" تكشف عن حجم احتياج مصر من اللحوم الحمراء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزارعة، إن مشروع القومي للبتلو، هدفه الحفاظ على الثروة الحيوانية، لأن ذبح حيوان وزنه50 كيلو بدلًا من تسمينه لوزن 400 كيلو أو أكثر، يعني خسارة 5 أضعاف القيمة المنتجة من نفس الرأس حال تسمينها.

وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للبتلو هذا العام، يزيد عن 9 آلاف، ولذلك فعلت وزارة الزراعة بروتوكول بين وزارة الزراعة والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ولفت رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزارعة، إلى أن احتياج مصر من اللحوم الحمراء يقدر بـ 900 ألف طن، وإنتاجنا المحلي 470 ألف طن، ونستورد 430 ألف طن، وهذا الرقم يتقلص من خلال خطة وزارة الزراعة لتقلص واردتنا من الخارج.

وأضاف أن هناك ثبات في أسعار اللحوم هذا العام رغم أزمة كورونا، وهذا يرجع إلى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة، وحصر كامل للثروة الحيوانية في كافة المحافظات، ولذلك لا نستورد كيلو جرام واحد إلا في حالة الاحتياج، وهذا أدى لثبات الأسعار خلال المرحلة السابقة.

توجيهات من السيسي
إلى ذلك، أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه.

وأشار الوزير المصري إلى أن هذا المشروع يشهد إقبالا غير مسبوق، حيث أن هذا التمويل سيعمل على إيجاد مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح إجمالي التمويل 4 مليارات جنيه.

وأضاف القصير أن مجلس إدارة المشروع وافق في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.

وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 2 مليار و624 مليون جنيه لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالي 183 ألف رأس ماشية الأمر الذي يؤكد على نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء في توفير اللحوم الحمراء وثبات الأسعار وأيضا تحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

وأكد أن إقبال المربين غير المسبوق على الاستفادة من تسمين العجول ضمن المشروع القومي للبتلو سواء المحلية أو المستوردة المحسنة وراثيا سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها في منافذها بسعر مناسب يسهم في توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي – أو أسعار اللحوم الحمراء.

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