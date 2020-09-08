مدرب حرس الحدود يكشف سر الخسارة أمام الأهلي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، على امتلاك فريق الأهلي العديد من النجوم والإمكانيات التى منحته الأفضلية فى الفوز بهدفين دون رد.

وقال حليم فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي ضغط بقوة فى الدقائق الأخيرة وفايلر قام باللعب بأكثر من طريقة خلال مجريات المباراة، وخبرة لاعبيه وإمكانياته كانت سبب رئيسي فى تحقيق الفوز".
 
وأضاف: "الجهد البدني أثر على اللاعبين، والموضوع أصبح صعب للغاية بسبب ضغط المباريات، وجميع الأندية تشكو من ذلك، وقدمنا ما لدينا وفقًا للإمكانيات التى نملكها".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز امس على فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد سجلهم كل من وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة.



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