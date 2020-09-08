أحمد سامي يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن طنطا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
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نفي أحمد سامي مدرب سموحة الحالي، ما يتم تداوله حول تركه مسئولية نادي طنطا بسبب اتفاقه مع فرج عامر لتولية إدارة سموحة. 

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق ": أحترم جميع لاعبي طنطا، ولكن شعرت بضيق عقب قيادة أمام الإنتاج الحربي وفكرت جيداً وأدركت أن الأمور صعبة للغاية، وكنت أتمني فعل شيء مع الفريق، وتحدثت مع مدير الكرة حتى يبلغ الإدارة".

وأضاف ": أخطرت جهازي المعاون بعد مباراتي الأخيرة أنني سأستقيل، وسموحة ليست طرفا في رحيلي عن قيادة طنطا،  وتواصل مسئولي الموج الازرق للتأكد من صحة استقالتي".

وأتم تصريحاته :" عندنا تقدمت باعتذاري عن طنطا لم يتحدث معي أحد من النادي عن رغبتهم ف استمرارى، ولا يوجد سوي ١١ أو ١٢ لاعب والوقت غير كافي ونخوض كل ٣ أيام مباراة ولاعبي الفريق لم تتحمل ذلك، ورحيلي عن طنطا ليس بسبب قربهم من دائرة الهبوط، ولم أحصل علي أي مقابل مادي من وعقدي ".

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