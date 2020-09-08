عادل حمودة: أحذر من شباب الإخوان في أمريكا (فيديو)

حذر الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، من شباب جماعة الإخوان الذي يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن هؤلاء الشباب قد يكونوا أداة التنظيم القادمة، حيث لا يمكن التفرقة بينه وبين الشباب الأميركي في الشكل أو الدماغ أو الأفكار، ولكنه ينتمي إلى تنظيم الجماعة من خلال أنشطة 27 جمعية خاصة بحقوق الإنسان والتنمية والإغاثة الطبية".



وأكد رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، على ضرورة دراسة هذه الظاهرة جيدًا خاصة أن المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن يلعب بورقة هؤلاء الشباب مثلما فعل قبله الرئيس السابق باراك أوباما.







وأشار إلى أن الجماعة تنتهج حاليًا إستراتيجية الهجوم على مصر وذلك من خلال التشكيك في كل ما يحدث وكل ما يقال وكل السياسات، مستطردًا "هناك تنظيمات متخصصة تستهدف مؤسسات بعينها مثل الشرطة أو رئاسة الجمهورية وهناك جماعات متخصصة في متابعة شخصيات مهمة بعينها، حيث تتولى التشكيك في كل ما يحدث بعدما تراجع دورها وتأثيرها في الشارع".







