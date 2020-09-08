شاهد.. عمرو أديب: "أعداد كورونا أقل من سلوكياتنا"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، إن عدد الإصابات قليل مقارنة بسلوكياتنا، معلقا: "سلوكياتنا المفروض تعمل أكتر من كده بكتير".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن مصر تمكنت من من خلق حالة من التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار الحياة الاقتصادية، منوها بأن فيروس كورونا في أغلب محافظات مصر ليس موضوعا.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تأثرت بجائحة كورونا، وهناك مليارات اختفت من الموازنة، متابعا أننا يجب أن نفهم أننا في أزمة اقتصادية.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

