بعد حضورها مسرحية "سيد درويش".. لقاء سويدان توجه رسالة لمنة فضالي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
وجهت الفنانة لقاء سويدان، رسالة شكر وحب للفنانة منة فضالي، بعد حضورها أمس الاثنين عرض مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "سيد درويش".

ونشرت لقاء، مجموعة صور لها برفقة منة فضالي والفنان ميدو عادل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سويدان، على الصور قائلة: "حبيبتي الجدعة أم دم عسل منة ميرسي على حضورك المسرحية وعلى الورد وعلى حبك وكلامك الجميل وكل سنة وأنتي جميلة وسعيدة سيد درويش مسرح البالون".

مسرحية سيد درويش، مسرحية استعراضة غنائية، تعرض يوميًا على مسرح البالون، ويقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل ولقاء سويدان.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منه فضالى الفنانة منة فضالى

أخبار تهمك

بيراميدز يرد على رسالة تركي آل الشيخ بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة و 28 دقيقة

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

صراع إنجليزي لضم طريد كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

منذ ساعتين

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها وسط فريق مسرحية "سيد درويش"

لقاء سويدان تشارك جمهورها كواليس مسرحية "سيد درويش"

المخرج خالد جلال يحضر العرض المسرحي "سيد درويش"

لقاء الخميسي تشارك جمهورها صورة شخصية الست "جليلة" في مسرحية "سيد درويش"

سميرة عبد العزيز تفاجئ لقاء سويدان وميدو عادل في "سيد درويش"

محمد عبدالرحمن وكريم عفيفي ووفاء سالم وعمر عبدالعزيز ضيوف مسرحية "سيد درويش" (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

11:58 م

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

11:58 م

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

11:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟