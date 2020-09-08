بعد حضورها مسرحية "سيد درويش".. لقاء سويدان توجه رسالة لمنة فضالي

ونشرت لقاء، مجموعة صور لها برفقة منة فضالي والفنان ميدو عادل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت سويدان، على الصور قائلة: "حبيبتي الجدعة أم دم عسل منة ميرسي على حضورك المسرحية وعلى الورد وعلى حبك وكلامك الجميل وكل سنة وأنتي جميلة وسعيدة سيد درويش مسرح البالون".



مسرحية سيد درويش، مسرحية استعراضة غنائية، تعرض يوميًا على مسرح البالون، ويقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل ولقاء سويدان.









وجهت الفنانة لقاء سويدان، رسالة شكر وحب للفنانة منة فضالي، بعد حضورها أمس الاثنين عرض مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "سيد درويش".