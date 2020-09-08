هل خرج الفيضان في النيل عن السيطرة؟ "الدفاع المدني" بالسودان تكشف الحقيقة

نفت وزارة الدفاع المدني السوداني، ما نسب إليه من تصريحات حول خروج النيل عن السيطرة.



كانت وسائل إعلام محلية وإقليمية، نقلت عن وزارة الدفاع المدني السودانية، أن أوضاع الفيضان في نهر النيل خرجت عن السيطرة.



وتعيش السودان حاليا أوضاعا مأساوية بسبب كثرة مياه الفيضان في نهر النيل.



ويعاني أهالي مدينة توتي من منسوب فيضان قياسي هذه السنة ترك أضرارا كبيرة على منازلهم وحياتهم ويقولون إنهم لم يروا مثله من قبل.



ووفق أحدث صدرت عن الدفاع المدني السوداني، فقد دمّر 37249 منزلا بشكل كامل إضافة إلى 150 مرفقا عاما. وقالت وزارة الري والموارد المائية "وصل النيل الأزرق إلى مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902".