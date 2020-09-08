عادل حمودة يكشف عن جنسية المرشد الجديد لجماعة الإخوان (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن مستقبل جماعة الإخوان بعد إلقاء القبض على محمود عزت.

وقال "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن مشروع الإخوان أصبح لا قيمة له، ولن يكون لهم أي مكان على الأرض بعد أن لفظهم المجتمع كله وليس السلطة أو المثقفين فقط، ولكن المجتمع كله أصبح ضد هذا الفكر بعد اختبار عنف وخرابه على الأرض".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "هناك انهيار في المشروع الإخواني بشكل واضح، وما يحدث حاليًا محاولات لأن يكون التنظيم الدولي من خارج مصر، حيث يبحثون عن مرشد للجماعة من جنسية إسلامية أخرى، ولن يكون هناك مرشد عليه القيمة يقدر يلعب دور مهم خصوصا في فترة الانتكاسة والانهيار الحالية من داخل مصر، وهناك محاولة للبحث عن مرشد جديد من جنسية أخرى قد يكون من تركيا أو ماليزيا".



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عادل حمودة تركيا بوابة الفجر القبض على محمود عزت الفجر الإخوان

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