"أنت وأخلاقك وصرمايتي سوا".. حرب كلامية بين رامي عياش وناصر فقيه تشعل تويتر!





اشتعلت الأجواء عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر؛ وذلك بعدما بدأ كلا من الفنان اللبناني رامي عياش والمخرج اللبناني ناصر فقية في التراشق بالألفاظ.بدأت القصة من عند فقية عندما شارك خبر عن عياش بأنه سيطرح أغنية جديدة وأن زوجته تبكي ليسخر منه قائلا:‏ بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة او بس نزلوا عالارض؟.أثارت التغريدة غضب رامي عياش وقرر أن يرد على ماكتبه ناصر وقال: ‏الارض بتشبه اخلاقك. بيندعس عليها.ولم يمض وقت طويل حتى عادت الحرب الكلامية بينهما تشتعل من جديد برد ناصر وجاء كالآتي: ‏اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟.وأضاف: من ايّام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!.