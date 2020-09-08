شاهد.. عادل حمودة: القرضاوي رشح محمد كمال ليكون الرجل الأول بالجماعة

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك دعم من يوسف القرضاوي لأن يكون محمد كمال هو الرجل الأول لجماعة الإخوان وهذا يفسر طلبه عام 2016 بإجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد.



وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الحرس القديم وعلى رأسه محمود حسين وإبراهيم منير رفضوا مقترح القرضاوي رفضًا تامًا لأنهم متأكدين من أنهم لن ينجحوا في الانتخابات".



وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "محمود عزت أراد أن يقوم بعمل إعادة للهياكل الإدارية وتوزيع للمهام بين محمد المرسي ومحمد كمال الذي يميل إلى الجناح المسلح للجماعة، ولديه هوى للعنف ويتلقى دعم من يوسف القرضاوي وسكرتيره عصام تليمة الذي يتواجد حاليًا في تركيا".



