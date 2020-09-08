آخرهم مادلين طبر.. فنانون اقتحموا عالم تقديم البرامج

وتقدم النجمة إسعاد يونس، حاليًا برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، وهو برنامج واقعي يبحث في المقام الأول عن الهوية المصرية، وذلك من خلال محاولة تحليل للواقع والعودة إلى ما كان يحدث في ماضينا بشكل يجمع بين الجدية وخفة الظل.



وخاضت الفنانة هيدي كرم تجربة تقديم البرامج من خلال عدة مواسم، لبرنامج "نفسنة"، وتستمر في مجال تقديم البرامج، من خلال برنامج "كلام ستات".



ويعرض حاليًا للفنانة نشوي مصطفي برنامج "أمي ولا مراتي" على قناة "dmc"، وهو برنامج طريف، يحاور مجموعة من الأمهات والزوجات، في شكلٍ حواري خفيف، عن دور كل منهنّ في حياة الرجل.



وآخر هؤلاء الفنانين مادلين طبر التي اتجهت لتقديم برنامج "حلوة يا دنيا" وهو من نوعية برامج المرأة والمنوعات الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية وقضايا الطفل والمرأة.





انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تقديم بعض الفنانين للبرامج التلفزيونية سواء كانت اجتماعية أو ترفيهية، وحققت البرامج التي يقدمها هؤلاء الفنانين جماهيرية عالية، كما جذبت أنظار الجمهور إليها.وفي التقرير التالي يعرض "الفجر الفني" نجوم خاضوا تجربة تقديم البرامج.البداية عندما فاجأت الفنانة ريم البارودي محبيها بإعلانها خوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة، ببرنامج "شارع النهار"، المذاع على قناة النهار، كما قدم الفنان هاني رمزي، برنامج "الليلة مع هاني" على فضائية "الحياة".وقدم الفنان أحمد آدم قبل سنوات قليلة برنامج " آدم شو" وناقش من خلاله القضايا السياسية الراهنة بطريقة كوميدية ساخرة، وألقى الضوء على كل ما يشغل المواطن المصري إلا انه سرعان ما توقف بسبب خلافات سياسية .من جانبة اقتحم الفنان أشرف عبد الباقي عالم البرامج بعدد كبير منها في مقدكتها برنامج "كلاكيت"، ومقلب دوت كوم، و"أصل الكلمة"، و"جيل التحدي"، و"ج سؤال" وغيرها من البرامج .وفاجأ الفنان الكوميدي محمد سعد محبيه ببرنامجه "وش السعد"، قبل عدة سنوات ويحتوي البرنامج على فقرات مسرحية مدتها ساعة، ويستخدم البرنامج أسلوب الكوميديا والسخرية في نقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفنية دون إغفال للأحداث الجارية في الوطن العربي وغيرها من القضايا التي تجذب المشاهد .