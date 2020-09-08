عادل حمودة: إبراهيم منير ومحمود حسين أخذوا أموال الإخوان (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن إبراهيم منير أحد القيادات القطبية التي تميل إلى العنف.

وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إبراهيم منير يزيد عمره عن 80 عاما وكان أحد البارزين في العمليات الإرهابية عام 1965، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ثم هرب إلى لندن وبعدها عفا عنه محمد موسي وأعاده إلى الجماعة وأحد الذين يتحدثون باسم التنظيم الدولي للإخوان، وكون مع محمود حسين جبهة لمواجهة الآخرين".

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "محمود حسين نسب إليه شرائه عمارة في إسطنبول بمليون دولار، وسيارة ضخمة بي ام دبليو بـ100 ألف دولار، أما إبراهيم منير فاشترى شقق في لندن وسيارات كلها من أموال الجماعة التي كانت موجهة لصالح المعتقلين، حتى أن عمر فراج مؤسس شبكة رصد أعلن أن هناك فسادا حادا وعفنا في هذه الجماعة".



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