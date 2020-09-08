"الإبراشي" يفضح أكاذيب الجزيرة والإخوان بشأن هدم منازل المصريين (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:23 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
داليا الحسين
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فضح الإعلامي وائل الإبراشي، قناة الجزيرة القطرية واتباعها من ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنهم يفبركون العديد من الفيديوهات الآن من أجل تشويه صورة الدولة المصرية، التي تعمل تطوير العشوائيات، وتابع: "تفتح قناة الجزيرة توهمك أن كل مواطن مستني اللودر يدخل عليه".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم استغاثة المواطن المصري من العشوائيات، إلا أن قناة الجزيرة والإخوان، يعملون على تصوير الأوضاع بالداخل المصري على أساس أنه هدم جماعي لمنازل المصريين، مشددًا على أن ما يتم ترويجه لا يصدقه إلا عقل الجماعة الإرهابية، وتابع: "فكرة إعادة العبثية والفوضى من جديد انتهت".

وشدد "الإبراشى"، على أن الإخوان وقناة الجزيرة لا يملكون إلا اختلاق الفيديوهات الكاذبة من أجل تأجيج الأوضاع، ويوهمون متابعيهم أنهم يريدون الخير لمصر، وتابع:" هم لا يريدون الحل هم يريدون خلق أزمة من أجل هدم الدولة"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو من قضى على الجماعة الإرهابية ونبذها وفضح أمرها.

واستعرض "الإبراشى"، فيديو للمواطن محمود محمد عبدالباقي مقيم بروض الفرج بعزبة الصفيح، وهو يشيد بجهود الدولة في تطوير العشوائيات وكيف أنها انتقل إلى سكن آدمى، الآن وانه لا صحة لما تردده قنوات الإخوان والجزيرة.

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