بيراميدز يكشف حقيقة راتب رمضان صبحي الضخم

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن صفقة إنتقال رمضان صبخي لصفوف الفريق تمت اليوم بعد إنتهاء كافة التفاصيل مع فريقة السابق هيدرسفيلد الإنجليزي.





وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" جميع الأخبار التي تتحدث عن المبلغ الذي يتقاضاه رمضان صبحي مع فريق بيراميدز جميعها غير صحيحة، وجميعها إجتهادات صحفية فقط، ولا علاقة لفريق بيراميدز بهذه الأرقام".





وأكمل"الوحيد الذي لديه التحكم في الحديث عن تفاصيل عقد رمضان هو اللاعب فقط وليس أي شخص آخر، ويمكن التحدث فقط في قيمة الصفقة مع فريقة السابق، ولكن رغبة اللاعب هي عدم الحديث في التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة".





وأختتم"علاقة بيراميدز بالنادي الأهلي قوية ومميزة للغايه، وان ما يحدث علي السوشيال ميديا هو مجرد خداع فقط، ولكن علي أرض الواقع الأمور مستقرة تماما مع النادي الأهلي وباقي الأندية المصرية".



