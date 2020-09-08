شاهد.. عادل حمودة: جماعة الإخوان بالخارج يتصارعون على التمويل القطري

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك تناقضا حادا وصراعا واضحا بين الأجيال الشابة لجماعة الإخوان، وبين كبار التنظيم وعلى رأسهم محمود حسين وإبراهيم منير، مشيرًا إلى أن قيادات الجماعة في الخارج يتصارعون على التمويل القطري.



وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الصراع الحالي بين عناصر التنظيم يحطم أهم مبدأ قامت عليه جماعة الإخوان، وهو مبدأ السمع والطاعة، موضحًا أن هذا الصراع كان السبب في خلاف الأذرع الإعلامية للجماعة بين مجموعة تركيا ومجموعة بريطانيا التي تمولها قطر.



وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن شباب الجماعة لم يدرسوا تاريخ الجماعة بدقة ولم يستوعبوا "ميكانيزم" الجماعة والدروس التي مرت عليهم، ليدركوا أن المرشد دائمًا ما يسعى إلى مصلحته، مستطردًا: "مهدي عاكف عندما تولى منصب المرشد كان الأقوى منه محمود عزت ومحمود حسين واستطاعوا أن يطيحوا به ويجبروه على التنحي وتعيين محمد بديع الذي يملك نفس الاتجاه القطبي".









