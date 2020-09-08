الحضري: الأهلي ليس في حالته

علق عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على فوز الأحمر أمام حرس الحدود بثنائية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين.





وأوضح أن الأهلي هو من صعب المهمة على نفسه أمام حرس الحدود، حيث أنه كان هناك تراخي من جانب اللاعبين وعدم تركيز.





وأشار الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن الأهلي يلعب بطريقة التأدية فقط، ولكنه ليس كسابق عهده.





وشدد على أن عدم التركيز حتى النهاية كلَّف حرس الحدود خسارة الثلاث نقاط في مباراة اليوم، موضحا أن الفريق الأخير قدم مباراة جيدة في المجمل.



