هيفاء وهبي تتضامن مع الشعب السوداني

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تضامنها مع الشعب السوداني، إثر الكارثة الطبيعية التي تتعرض لها السودان حاليا بعد غمر أنحاء واسعة من السيول والفياضانات.

وأضافت في تغريدة لها عبر موقع التغريدات المصغر تويتر: "اللهم ألطف بشعب السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا".

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة هيفاء وهبي، من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

أخبار تهمك

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيراميدز يرد على رسالة تركي آل الشيخ بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

منذ أقل من نصف ساعة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

هل يتأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي.. تصريح مفاجئ من مجدي عبد الغني

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

11:58 م

سبورت: ألميريا بقيادة تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع ثنائي برشلونة

11:58 م

تصريح ناري من نجم الأهلي السابق عن جيرالدو

12:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟