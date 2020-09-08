غادة عبد الرازق تستأنف تصوير فيلم "حفلة ٩" (صور)
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
الفجر
Advertisements
تواصل الفنانه غادة عبد الرازق، تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة "كورنا" المستجد.
وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من اخراج المخرج عبد المنعم ربيع ومن انتاج شركة الربيع للانتاج الفني.
يذكر أن غادة عبد الرازق، حرصت على تهنئة ابنتها الوحيدة روتانا بعيد ميلادها، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتها ورفقة أحفادها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت غادة، على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي".
ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور عبد الرازق، حيث انهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بنا يخليكم لبعض تخيلت بنتك تمثل شكلها جميل وحتكون ممثله رائعة".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا