غادة عبد الرازق تستأنف تصوير فيلم "حفلة ٩" (صور)

يذكر أن غادة عبد الرازق، حرصت على تهنئة ابنتها الوحيدة روتانا بعيد ميلادها، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتها ورفقة أحفادها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت غادة، على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي".



