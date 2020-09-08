عادل حمودة: هذه الضربة أثارت قلق الإخوان في تركيا (فيديو)

وصف الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بالعملية البارعة والقوية لجهاز الأمن السياسي في مصر، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن كثير من المعلومات حول مكانه جاءت من خارج البلاد.



وقال "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إلقاء القبض على محمود عزت واحتمالية أن تكون المعلومات حول مكانه جاءت من الخارج أثارت قلق الإخوان في تركيا، إذا اعتقدوا أن الأتراك هم الذين حددوا مكان محمود عزت، وانتشر وسط الإخوان أن هناك نوعًا من الود بين القاهرة وأنقرة سيدفع ثمنه الهاربين من الإخوان إلى تركيا".



وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "ما حدث أصاب التنظيم بشلل كامل، لأنك ضربت الرأس وواحد من أنصار التيار القطبي وواحد من أنصار البحث عن العنف ودعمه؛ من خلال عدد هائل من الجماعات التي مالت إلى العنف مثل حركتي حسم ولواء الثورة، والقبض عليه لحظة تاريخية تسجل لكل الذين وقفوا ضد الإسلام السياسي المتمثل في جماعة الإخوان، وما نتج عنها من تنظيمات وتنظيم دولي وهي في أسوأ حالتها حاليًا".







