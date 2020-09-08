أحمد موسى: الإخوان يعتبرون أردوغان الإله (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للجماعة الإرهابية يذاع على قنوات الإرهابية وهم ينفقون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ ويصفونه بـ البطل القومي القوي.



ووصف "موسى"، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد»" مقطع الفيديو بـ "وصلة تطبيل" لـ أردوغان؛ لافتا إلى أن الإرهابيين يعتبرون أردوغان إلهًا لا يستطيعون أن يقتربوا من انتقاده أو مناقشة جرائمه على الهواء.



وأكد الإعلامي، أن تركيا تعاني من انهيار اقتصادي مدوٍ ولكن الخونة العملاء أعضاء الإرهابية الفارين هناك لا يجرؤون على عرض أي كلمة من ذلك على قنواتهم الإرهابية.



وتابع: "الإخوان الإرهابيون يخدمون عند أردوغان.. يلمعون حذاءه ليل نهار.. ويحاولون تشكيك المصريين في بلدهم ورئيسهم".



وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر والمنطقة من الجماعة الإرهابية، مؤكدا: "السيسي بطل غصب عن أي حد، وأنقذ المنطقة كلها مش مصر".



وأضاف، أن مؤسسات الدولة تحتاج إلى وقوف الشعب معها؛ لمواجهة الجماعة الإرهابية، وعدم الانصياع إلى الشائعات التي تطلقها أبواقها الإرهابية.



وأشار، إلى أن الإخوان يسعون إلى السيطرة على مصر، وتسليم حكم مصر إلى إبراهيم منير الإرهابي.



واستطرد قائلًا "الشعب المصري محترم ولا يتدخل في شئون الدول الأخرى، ولا ينتقد أي دولة"، مؤكدا "لما بدأنا نبني البلد عاوزين نوقفها.. إحنا هنشتغل عشان نبقي أقوي من الأول".



وأضاف "محدش هيقدر يهد مصر أبدا.. مصر هتبقي زي ما إحنا عايزينها.. إحنا هنشتغل ونكون أفضل وأفضل، ونخليكم تفشلوا ويبقى عندكم حرقان".



وأكد أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، والجيش المصري، والشرطة المصرية؛ لبناء مصر بعد أن حاول الإخوان إسقاطها، وفرض سيطرتهم عليها.



ولفت إلى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بالخارج يستهدفون تصدير صورة سلبية عن الأوضاع بمصر.

