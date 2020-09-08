أبرزهم أحمد حلمي.. نجوم فضلوا السينما وابتعدوا عن الدراما

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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اتجه مؤخرًأ نجوم السينما للعمل فى الدراما التليفزيونية، خاصة بعدما تدهور أوضاع السينما في الفترة  الراهنة، حيث أصبحت الدراما فرصة للنجوم للظهور للجمهور أفضل من الغياب بالسنوات.

واعتاد الجمهور، على تواجد الكثير من نجوم السينما في الدراما بشكل سنوي وخاصة في السباق الرمضاني الذي يحظى بإهتمام الكثير من الجمهور 
ويأتي على رأس القائمة الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان وغيرهم من النجوم الذين اتجهوا خلال السنوات الأخيرة للدراما خاصة في السباق الرمضاني الذي يشتعل كل عام وعلى الجانب الاخر يرصد الفجر الفني عدد من الفنون الذين فضلوا السينما وابتعدوا عن الدراما.

* أحمد حلمي
 يحرص علي الإبتعاد تماما عن الدراما ويكتفي بتواجده السينمائي وحتى الآن لم يضم أرشيفه الفنى أى مسلسلات، ولكن عندما ظهر في مسلسل "العملية ميسي" كان بصوته فقط.

* محمود حميدة 
من الفنانين الذين يرفضون المسلسلات ويفضل السينما منذ بداياته فتجاربه فى الدراما محدودة جدًّا فقدم حميدة خلال مشواره الفني عدد قليل من المسلسلات وهى: "لما كنا صغيرين" و"الأب الروحى" كضيف شرف و"ميراث الريح" و"الوسية" .

* أحمد الفيشاوى
 من الفنانين الوفيين للسينما رغم أنه فى بداياته كان متواجدا بقوة فى الدرما ، ويضم أرشيفه الفني عدد ضئيل من المسلسلات، أبرزها "العمة نور" و"حديث الصباح والمساء" و"عفاريت السيالة" و"بدون ذكر أسماء" و"ليلة مقتل العمدة"

* ماجد الكدوانى
 الذى يعد من نجوم السينما الذين لا يفضلون الدراما التليفزيونية، فكل المسلسلات التى شارك فيها كانت فى بدايته، منها: "أحلامك أوامر".
 و"الكومى" و"الفرار من الحب" و"زيزينيا"، وكان آخر ظهور له من خلال "تحت السيطرة" كضيف شرف فى حلقة واحدة.



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