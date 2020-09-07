المنتخب المغربي يعود إلى النشاط الرياضي بمواجهة السنغال والكونغو وديا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم، على عودة النشاط الرياضي للمنتخب أن منتخب المغرب  بوديتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية في 9 و13 أكتوبر المقبل، بملعب مولاي عبدالله بالرباط. 

وتعد المواجهتان أول ظهور للأسود منذ توقف الأنشطة الكروية بسبب وباء كورونا، بقيادة المدرب وحيد خليلوزيتش، وذلك ضمن استعدادات الأسود للاستحقاقات المقبلة التي تخص تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2022.


ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا ويتصدرها برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن موريتانيا،  وسيكون أول ظهور رسمي للأسود أمام منتخب إفريقيا الوسطى، بشهر نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا.

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