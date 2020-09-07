ضبط 281 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالمنصورة



شهدت محافظة الدقهلية، حملات مكثفة على الاسواق ومحلات بيع السلع والمخابز وإحالة المحاضر للنيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة في اسوق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار منع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.



وأشار إلى قيام حملات تموينية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية لعدد من المحلات بنطاق المحافظة وقرر المحافظ احالة المحاضرالمحررة للمخالفات الى النيابة العامه لاعمال شئونها وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.



ومن جانبه أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين الحملة التى تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينه نبروه للمرور علي محطات تموين السيارات ومحطة تعبئة الغاز وعلي محلات الزيوت والشحومات لمعرفة مدي التزامهم بالأسعار المقررة وبالقرارت والقوانين التموينية.





تمكنت حملة مكبرة شنتها القيادات التنفيذية، في محافظة الدقهلية مم ضبط 281 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى في حملة بالمنصورة.قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، احالة 4 محاضر لعدد من اصحاب محلات الجزارة بمركز ومدينه المنصورة الى النيابة العامة، وذلك لضبط ما يقرب من 281 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى.جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى، بنتائج نشاط قطاع التفتيش بالطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين لتنفيذ حملات الرقابه والمرور على محلات الاغذية واللحوم ومنافذ بيع السلع للتاكد من صلاحية السلع المعروضه وجودتها.وفى ذات السياق وجه المحافظ لمتابعه تصرفات النيابه فى الواقائع المشار اليها، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابه العامة.كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع خاصة والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائيه ومواد تموينية بالجوده المطلوبة وبالاسعار المناسبة.