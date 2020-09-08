"الري": 117 مخرا للسيول على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الري والموارد المائية، إن هناك 117 مخرا للسيول على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك 25 مشروعا للحماية من السيول ينقسم على 81 عملا صناعيا تشمل 16 سدا و30 بحيرة و34 حاجزا ترابيا، وغيرها من المنشآت الصناعية.

وأضاف "إبراهيم"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الاثنين، أن هذه المشروعات تمثل خط الدفاع الأول للسيول التي تراكمت على سلاسل البحر الأحمر والتي وصلت تكلفتها إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدًا على استعداد الوزارة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، حيث قاموا بإنشاء عدد من السدود في منطقة رأس غاب.

وفي سياق متصل، أجرت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، جولة تفقدية على الطريق الدائري، وطريق سفاجا_قنا وطريق سفاجا_سوهاج، للاطمئنان على جاهزية الخدمات المرورية، والتواجد المروري الفعال وتيسير حركة المرور، حيث حدث بطريق سفاجا - سوهاج هبوط بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت فى حدوث قطع عرضي، مما أعاق حركة السير بالطريق.

أوضحت "رئيس المدينة" انه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكباري وإدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع بطول ١٠٠ متر في ٥ متر عرض بالكيلو 35 من الطريق.

وأضافت " المغربي" أنه تم متابعه عملية الإصلاح منذ الصباح الباكر ومشاهدة عملية الردم والإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات خلال ساعات قليلة من إغلاق الطريق.

لافتةً إلى دور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه حفاظا على سلامة المواطنين ووضع العلامات الإرشادية حتي تم الانتهاء من عملية الصيانة

وأشارت المغربي، إلى أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كافة المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت رئيس المدينة، الجهات المعنية بالوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسؤولة، وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق في أسرع وقت.

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