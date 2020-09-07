آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك السابق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:37 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
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يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، بعد تألق الاعب اللافت للنظر واستعادته مستواه الذي كان عليه قبل الرحيل عن القلعة البيضاء في الموسم الماضي.

مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم
أكد مصدر مقرب من محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، أن ناديي الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضمه في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي وبيراميدز، فتحوا خط مفاوضات مع المقاصة للتعاقد مع محمد إبراهيم معرفة الشروط المالية لضم هيما في الموسم الجديد.

وتابع أن محمد إبراهيم يرحب باللعب للأهلي رغم سابق لعبه للزمالك، ولكنه لم يحسم أي من الفريقين الذي سينتقل له في الموسم الجديد سواء الأهلي أو بيراميدز.

وأتم أن المقابل المالي لا يشغل بال محمد إبراهيم بدليل أنه كان يحصل على مقابل مالي في المقاصة أقل مما كان يحصل عليه في الزمالك.

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مصر المقاصة محمد إبراهيم المقاصة الأهلي

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