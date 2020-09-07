ميشيل أوباما: كدت ألقي زوجي من النافذة





كشفت ميشيل أوباما السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، أنها كادت أن تلقي زوجها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، من النافذة.





وقالت أوباما في حديث وجهته إلى الأزواج الجدد، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل": "أنا وباراك كان زواجنا يمر بأوقات صعبة".





وترى ميشيل، أن اختيار الزوج أو الزوجة يشبه اختيار فريق كرة السلة، مضيفة: "إذا كنت تنظر إلى الزواج كفريق حقيقي، فإنك تريد من فريقك أن يفوز حقا".





وأضافت: "في أوقات كثيرة فكرت بدفع باراك من النافذة، أقول ذلك لتعرفوا أنه سيمر عليكم أوقات عصيبة خلال الزواج، لكن ذلك لا يعني الاستسلام".





وأكملت ميشيل: "أحببت أن أخبركم بهذه الأشياء كي تتعلموا عن الزواج وعن أنفسكم".





وأتمت ميشيل عن زوجها: "وعدني هذا الرجل بحياة كلها مغامرات، وقد وفى بوعده".





يذكر أن ميشيل وباراك أوباما، وقعا منذ فترة عقدا مع شركة "نتفليكس" لإنتاج أفلام ومسلسلات.



