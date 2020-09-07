صراع إنجليزي لضم طريد كومان في برشلونة





بدأ نادي برشلونة الإسباني في البحث عن وجهه جديدة للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد أن خرج الأخير من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان.





وبعد أنباء إمكانية الرحيل المجاني عن الكامب نو، دخل عدد كبير من أندية البريمرليج في صراع قوي من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن هناك صراع بين أربع أندية إنجليزية من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.





وأشارت الصحيفة أن برشلونة سوف يسمح للاعبة الرحيل بشكل مجاني بسبب إنخاف مستواه الفني بشكل كبير بالإضافة إلى كثرة الإصابات الفترة الماضية.





واوضحت الصحيفة أن كلا من أرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون ووست هام يطمح إلى التعاقد مع الفرنسي لترميم دفاعه الموسم المقبل.



