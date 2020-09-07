المليجي: جاري حصر أضرار زيادة منسوب النيل بقرية "الصواف"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف العقيد عبد الله المليجي، رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة، عن أنه جارى حصر حجم التلفيات بعد غرق الأراضى الزراعية فى قرية الصواف بعد ارتفاع منسوب نهر النيل، وتضمين أسماء الفلاحين المتضررين من ذلك، من أجل رفع ذلك إلى وزارة الرى، معقبًا:" أحنا معاهم قلبًا وقالبًا ومش هنسبهم.. والموضوع ده حدث قبل ذلك وتم إعفاء المزارعين من دفع قيم حق الانتفاع والبعض الآخر دفع قيم بسيطة كلًا حسب حجم الأضرار".

وأضاف "المليجى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة الرى سوف تنظر فى حجم الأضرار الناتجة عن زيادة منسوب النهر، وستقرر وقتها الإجراءات التى ستتبعها تجاه الفلاحين.

وتابع:"نهر النيل ارتفع منسوبة متر واحد وهو ما تسبب فى غرق هذه الأراضى ولكن هذه الأراضى تقع فى طرح النهر والمزارع يعلم تمامًا أن هذه المنطقة منطقة طرح نيل ومن الوارد أنها تغرق وقت الفضيان ".


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فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.



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