محافظ البحيرة: أزلنا 2000 مخالفة على نهر النيل (فيديو)

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قال اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة، إن وضع أراضي طرح النهر وضعهم ليس قانونيا، منوها بأنه تم إزالة نحو 2000 مخالفة على نهر النيل هذا الشهر.



وأضاف "آمنة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "اللي يعمل مخالفة يتحمل مسئوليتها"، مؤكدا أن الوضع في المحافظة ليس كارثي كما يروج البعض، حيث أن المحافظة مرتفعة 7 متر عن منسوب المياه.



وفي تصريحات سابقة قال محافظ البحيرة، إن حجم المشروعات التي نفذت حتى الآن في البحيرة بقيمة 43 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تضع يدها داخل المحافظة وتسعى لبنائها.



وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت أن أهالي البحيرة كله يعلم ما يتم تنفيذه على الأرض، لافتا إلى أن هناك مشروعات عملاقة تنفذ في البحيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب الرئيس.



وأوضح محافظ البحيرة، أن استكمال العمل في محور المحمودية يخدم أهل البحيرة والصالح العام، والاستيلاء على أراضي الدولة في البحيرة لن يقبله أحد بعد الآن، مؤكدا أنه استعادة جميع أملاك الدولة بنسبة 100%، وحجم الإزالات كان كبير جدا في المحافظة، ونسترد كل حقوق الدولة".



تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.



ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.



وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".



وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.



وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

