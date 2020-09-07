"أول تعليق لـ"الزراعة" على غرق الأراضي بسبب ارتفاع منسوب النيل

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قال محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن الأراضى الزراعية التي غرقت فى قرية الصواف، بعد ارتفاع منسوب نهر النيل غير شرعية، لأن هذه الأراضي جميعها فى طرح النه، امشددًا على أن وزارة الرى دائمًا ما تحذر المواطنين من الزراعة فى هذه الأراضى.



وأضاف "الزوواى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لم ترصد غرق متر واحد من الأراضى الزراعية البعيدة عن طرح النهر، وتابع:" لا يوجد متر واحد غرق جراء ارتفاع منسوب النيل داخل الإطار الشرعى للأراضى الزراعية بالحيرة..والأراضى التى غرقت هى فى طرح النهر وهى زراعة غير شرعية".



من جانبه علق محمد عبد الفتاح مزارع فى القرية، خلال مداخلة مشتركة، قائلًا:" أزى أنا غير شرعى وأنا بدفع 4 آلاف جنيه إيجار للفدان الواحد للوزارة"، مطالبًا المسؤولين برفع هذه الإيجارات بسبب خسائرهم الفادحة التى تعرضوا بعد غرق محاصيلهم، وتابع:"أحنا علينا إيجارات قديمة متأخرة يشيلوه من عننا".



ورد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأن الوزارة لا تحصل أية أموال، كونها غير معنية بذلك، ولكن وزارة الرى هى التى تحصل من المزارعين، قيمة مالية مقابل حق انتفاع، وتابع:"وزارة الرى هى من تأخذ مقابل انتفاع لهذه المساحات التى تقع فى طرح النهر ".



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فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.



وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.



وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.







