مدافع الأهلي: الروح العالية تصنع دائمًا الفارق وتحقق الانتصارات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته عقب الفوز الذي حققه فريقه على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين سجلهم وليد سليمان ومحمد مجدي آفشه في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"أشكر اللاعبين وأبارك لهم وعلى الروح التي نلعب بها نأخذ كل مباراة بأخرى وإن شاء الله يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة".

وتابع :"وقت الشدة نقف بجوار بعضنا البعض، وهذه الروح العالية صنعت الفارق معنا وهي التي تساهم في تحقيق الانتصارات".

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 68 ليواصل بهم صدارته لترتيب الدوري المصري ويقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري.


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